«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — «Лунный свет» стал лучшим фильмом по версии Американской киноакадемии. Объявлять имя победителя вышли актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй («Бонни и Клайд»), при этом организаторы ошиблись конвертом, где было указано имя Эммы Стоун (лучшая женская роль, фильм «Ла-Ла Ленд»).

Битти и Данауэй ошиблись и назвали «Ла-Ла Ленд» лучшим фильмом. Организаторам пришлось срочно исправлять оплошность: выходить на сцену и показывать всем содержимое правильного конверта.

Среди номинантов были «Лев», «Ла-Ла Ленд», «Любой ценой», «Манчестер у моря», «Ограды», «По соображениям совести», «Прибытие» и «Скрытые фигуры».

Больше всех наград получил «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла — шесть, в том числе за режиссуру, лучшую музыку и лучшую песню.



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