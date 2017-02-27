«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм
Актеры, объявлявшие победителя, ввели всех в заблуждение, назвав победителем «Ла-Ла Ленд».
Актеры, объявлявшие победителя, ввели всех в заблуждение, назвав победителем «Ла-Ла Ленд».
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — «Лунный свет» стал лучшим фильмом по версии Американской киноакадемии. Объявлять имя победителя вышли актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй («Бонни и Клайд»), при этом организаторы ошиблись конвертом, где было указано имя Эммы Стоун (лучшая женская роль, фильм «Ла-Ла Ленд»).
Битти и Данауэй ошиблись и назвали «Ла-Ла Ленд» лучшим фильмом. Организаторам пришлось срочно исправлять оплошность: выходить на сцену и показывать всем содержимое правильного конверта.
Среди номинантов были «Лев», «Ла-Ла Ленд», «Любой ценой», «Манчестер у моря», «Ограды», «По соображениям совести», «Прибытие» и «Скрытые фигуры».
Больше всех наград получил «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла — шесть, в том числе за режиссуру, лучшую музыку и лучшую песню.
Полный список номинантов и лауреатов «Оскара-2017»