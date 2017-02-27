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08:23 (мск), источник: Интерфакс

«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм

Актеры, объявлявшие победителя, ввели всех в заблуждение, назвав победителем «Ла-Ла Ленд».

Источник: Reuters

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — «Лунный свет» стал лучшим фильмом по версии Американской киноакадемии. Объявлять имя победителя вышли актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй («Бонни и Клайд»), при этом организаторы ошиблись конвертом, где было указано имя Эммы Стоун (лучшая женская роль, фильм «Ла-Ла Ленд»).
Битти и Данауэй ошиблись и назвали «Ла-Ла Ленд» лучшим фильмом. Организаторам пришлось срочно исправлять оплошность: выходить на сцену и показывать всем содержимое правильного конверта.

Среди номинантов были «Лев», «Ла-Ла Ленд», «Любой ценой», «Манчестер у моря», «Ограды», «По соображениям совести», «Прибытие» и «Скрытые фигуры».

Больше всех наград получил «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла — шесть, в том числе за режиссуру, лучшую музыку и лучшую песню.

Полный список номинантов и лауреатов «Оскара-2017»

Комментарии
4
Sergey
Да там смотреть нечего. Сплошной шлак, перезагрузки и повторы давно уже сотни раз отснятого и пройденного. Скукотища...
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Валерий Малютин
о боже......не ужели лунный свет получил оскара.....какой пассажжжж
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А Б
Церемония вручения "Оскара" настолько интересна, привлекательна и красочна, что даже официальные СМИ РФ организуют её трансляцию, т.к. понимают, что значительное число россиян с нетерпением каждый раз ждут это захватывающее шоу.
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