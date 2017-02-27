Обоих беглецов психиатрической больницы в Хабаровске уже нашли — главврач

Хабаровск, 27 февраля, AmurMedia.

Местонахождение обоих сбежавших пациентов психиатрической больницы в Хабаровске в настоящее время уже установили. Причем одного из мужчин вернули в отделение еще вчера, за вторым поехали сегодня, сообщил корр. ИА AmurMedia главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» Геннадий Ракицкий.

— Сбежавшие пациенты действительно находятся у нас на лечении. На выходных мужчины сбежали из больницы, однако один из них вернулся в отделение еще вчера. Мы сообщили сотрудникам полиции адрес, по которому проживает мужчина, там его правоохранители и обнаружили. За вторым специалисты поехали сегодня. Сейчас проводится служебная проверка. Представляют ли беглецы большую опасность для окружающих? Могу сказать, что одного из мужчин задержали за езду в нетрезвом виде, а поскольку он наблюдается у нас, его после инцидента направили к нам на лечение. Почему решили бежать вдвоем? Ну, такое бывает, к сожалению. Один убегает, второй зачастую бежит за компанию. Будем выяснять все подробности произошедшего, — отметил Геннадий Ракицкий.