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10:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Обоих беглецов психиатрической больницы в Хабаровске уже нашли — главврач

Причем одного из мужчин вернули в отделение еще вчера.

Хабаровск, 27 февраля, AmurMedia.

Местонахождение обоих сбежавших пациентов психиатрической больницы в Хабаровске в настоящее время уже установили. Причем одного из мужчин вернули в отделение еще вчера, за вторым поехали сегодня, сообщил корр. ИА AmurMedia главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» Геннадий Ракицкий.

— Сбежавшие пациенты действительно находятся у нас на лечении. На выходных мужчины сбежали из больницы, однако один из них вернулся в отделение еще вчера. Мы сообщили сотрудникам полиции адрес, по которому проживает мужчина, там его правоохранители и обнаружили. За вторым специалисты поехали сегодня. Сейчас проводится служебная проверка. Представляют ли беглецы большую опасность для окружающих? Могу сказать, что одного из мужчин задержали за езду в нетрезвом виде, а поскольку он наблюдается у нас, его после инцидента направили к нам на лечение. Почему решили бежать вдвоем? Ну, такое бывает, к сожалению. Один убегает, второй зачастую бежит за компанию. Будем выяснять все подробности произошедшего, — отметил Геннадий Ракицкий.

Напомни, сигнал о том, что сразу два пациента психиатрической больницы в Хабаровске самовольно вышли из-под контроля медиков, поступил в полицию в минувшую субботу, 25 февраля, ориентировочно в девятом часу вечера. Однако беглецов в этот раз удалось найти как никогда оперативно.

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