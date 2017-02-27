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08:50 (мск), источник: УралПолит.ру

Защита Евгении Чудновец подала жалобу в ЕСПЧ

МОСКВА, 27 февраля, ИА УралПолит.Ru. Защита воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной за репост видео в социальных сетях, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Мы считаем, что нарушены статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статья 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», — приводит «Коммерсантъ» заявление юриста международной правозащитной группы «Агора» Дамира Гайнутдинова.

Ранее, 22 февраля, заместитель Генпрокурора РФ Леонид Коржинек внес в Верховный Суд кассационное представление на приговор Евгении Чудновец. Генпрокуратура поставила вопрос «об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления».

Как ранее писал «УралПолит.Ru», Евгения Чудновец получила пять месяцев лишения свободы за репост видео на свою страницу во «Вконтакте» — в нем были записаны издевательства над воспитанником детского лагеря «Красные орлы». Запись воспитательница сопроводила комментарием о том, что издевавшихся над мальчиком надо найти. Суд признал Чудновец виновной в распространении детской порнографии. Она была этапирована из СИЗО Екатеринбурга в ИК-6 Нижнего Тагила.

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