Февраль подкинет Екатеринбургу снега

Весна в Екатеринбурге начнется с минусовых температур. Ближайшие дни столбик термометра не сможет преодолеть нулевую отметку, а ночью будет опускаться до минус 9, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском гидрометцентре.

Днем 27 февраля температура воздуха не поднимется выше минус 2. Существенных осадков не ожидается, западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.

Ночью 28 февраля столбик термометра спикирует до минус 7−9 градусов. Днем потеплеет до нуля, повалит мокрый снег. Скорость западного ветра будет достигать 4−9 метров в секунду.

В первый день весны выглянет солнышко, существенных осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до нуля при юго-западном ветре скоростью 2−7 метров в секунду.

К выходным погода улыбнется екатеринбуржцам — установится плюсовая температура.