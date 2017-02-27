Первая неделя весны в Воронеже будет теплой и солнечной
В конце февраля погоду в регионе определит атмосферный фронт, который принесет повышение температурного фона и небольшие осадки.
В конце февраля погоду в регионе определит атмосферный фронт, который принесет повышение температурного фона и небольшие осадки.
Первая неделя календарной весны в Воронеже будет теплой: температура не опустится ниже 0 градусов даже ночью. Синоптики обещают, что ежедневно будет светить солнце — за исключением четверга, 2 марта. В конце рабочей недели будут идти дожди.
Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 27 февраля, днем +3 градуса, переменная облачность, снег с дождем. Ветер
В последний день зимы, 28 февраля, ночью 0 градусов и снег с дождем, днем +2 и без осадков. Преимущественно солнечно, ветер западный, 7−12 м/сек. В первый весенний день, 1 марта, ночью +1, днем +5, солнечно и без осадков. Ветер южный, 6−11 м/сек.
В четверг, 2 марта, ночью +2, днем +5. В течение суток пасмурно, будет периодически идти дождь, ветер южный, 6−11 м/сек. В пятницу, 3 марта, ночью +2, жнем +3 градуса. Преимущественно солнечно, возможен снег с дождем, ветер