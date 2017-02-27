Первая неделя весны в Воронеже будет теплой и солнечной

Первая неделя календарной весны в Воронеже будет теплой: температура не опустится ниже 0 градусов даже ночью. Синоптики обещают, что ежедневно будет светить солнце — за исключением четверга, 2 марта. В конце рабочей недели будут идти дожди.

Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 27 февраля, днем +3 градуса, переменная облачность, снег с дождем. Ветер юго-западный, 8−13 м/сек. Самым теплым этот день в метеоистории Воронежа был в 1990 году, когда воздух прогрелся до +8,4 градусов, а самым холодным — в 1986-м: тогда синоптики зафиксировали 25,4 градуса мороза.

В последний день зимы, 28 февраля, ночью 0 градусов и снег с дождем, днем +2 и без осадков. Преимущественно солнечно, ветер западный, 7−12 м/сек. В первый весенний день, 1 марта, ночью +1, днем +5, солнечно и без осадков. Ветер южный, 6−11 м/сек.