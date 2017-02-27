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11:14 (мск), источник: Мослента

Московские кинотеатры покажут фильмы о любви бесплатно 8 марта

Для женщин подготовили тематические картины в 10 кинотеатрах столицы.

Источник: Reuters

Столичные кинотеатры подготовили для горожан специальный подарок к 8 марта — в 10 городских залах сети «Московское кино» бесплатно покажут известные картины, посвященные любви и историям из жизни женщин. В программе кинопоказа — «Любовь и голуби», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Зеркало» Андрея Тарковского, сообщает сайт правительства Москвы mos.ru.

Фоторепортаж
Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар».

Уточняется, что бесплатные показы пройдут в кинотеатрах «Спутник» (улица Солдатская), «Березка» (улица Мартеновская), «Вымпел» (улица Коминтерна), «Сатурн» (улица Снежная), Космос (проспект Мира), «Молодежный» (улица Люблинская), «Полет» (улица Нелидовская), «Салют» (улица Кедрова) и «Факел» (шоссе Энтузиастов). Два кинотеатра также подготовили специальную программу для детей — в кинотеатрах «Вымпел» и «Искра» на улице Костякова будут показывать популярные советские мультфильмы.

Еще одним подарком жительницам столицы 8 марта станут гигантские открытки-видеоролики, размещенные на медиафасаде здания Центрального телеграфа, а также на цифровых билбордах. В общей сложности, в честь Международного женского дня Москву украсят 300 тематических плакатов разных размеров.

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