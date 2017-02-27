Московские кинотеатры покажут фильмы о любви бесплатно 8 марта

Столичные кинотеатры подготовили для горожан специальный подарок к 8 марта — в 10 городских залах сети «Московское кино» бесплатно покажут известные картины, посвященные любви и историям из жизни женщин. В программе кинопоказа — «Любовь и голуби», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Зеркало» Андрея Тарковского, сообщает сайт правительства Москвы mos.ru.

Уточняется, что бесплатные показы пройдут в кинотеатрах «Спутник» (улица Солдатская), «Березка» (улица Мартеновская), «Вымпел» (улица Коминтерна), «Сатурн» (улица Снежная), Космос (проспект Мира), «Молодежный» (улица Люблинская), «Полет» (улица Нелидовская), «Салют» (улица Кедрова) и «Факел» (шоссе Энтузиастов). Два кинотеатра также подготовили специальную программу для детей — в кинотеатрах «Вымпел» и «Искра» на улице Костякова будут показывать популярные советские мультфильмы.