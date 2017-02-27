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08:52 (мск), источник: Publika.md

Весна возвращается: температура воздуха поднимется до 16 градусов

Лед на водоемах продолжает таять. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни воздух прогреется до плюс 16 градусов. Начало марта будет дождливым и ветреным.

Источник: Publika.md

Начало марта будет дождливым и ветреным. В конце недели ожидается переменная облачность.

Температура воздуха днем составит от восьми до 16 градусов с плюсом, ночью на севере будет около ноля, на юге — до плюс пяти.

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