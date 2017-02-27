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09:57 (мск), источник: ТАСС

Сибирские ученые разработали уникальную технологию создания искусственных сосудов

Разработчики предполагают, что технология снизит риск воспаления, тромбоза и других негативных процессов у пациентов, нуждающихся в трансплантации.

Источник: AP 2017

НОВОСИБИРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Уникальную технологию создания искусственных сосудов, свойства которых максимально приближены к физиологическим, разработали ученые из Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения (СО) РАН и Новосибирского государственного университета (НГУ). Разработка позволит снизить риск воспаления, тромбоза и других негативных процессов у пациентов, нуждающихся в трансплантации, сообщила пресс-служба НГУ.

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«Для разработки мы использовали выстилающие кровеносные сосуды и создающие сосудистый тонус клетки, взятые из послеоперационного материала миокарда человека. Заселение сосудистых протезов этими клетками увеличит срок службы трансплантата», — приводит пресс-служба слова студентки НГУ Анны Смирновой, работающей в лаборатории эпигенетики развития ИЦиГ СО РАН.

В институте пояснили, что технология создания искусственных сосудов основана на заселении мембран из поликапролактона клетками миокарда. Синтетические материалы, применяемые в сосудистой хирургии, имеют ряд физических недостатков, а использование сосудов самого пациента часто невозможно по медицинским показаниям.

«Ученые-разработчики предполагают, что новая технология снизит риск воспаления, тромбоза и иммунопатологических процессов, которые приводят к повторному дефициту кровообращения», — говорится в сообщении.

Пока что разработка сибирских биологов прошла испытание на мышах.

Эксперименты показали, что новая технология имеет ряд преимуществ перед существующими, и может использоваться для разработки заменителей сосудов малого диаметра

Разработка ведется при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

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