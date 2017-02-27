В красноярском зоопарке подружились крокодил и черепаха
В красноярском зоопарке подружились несовместимые в природе крокодил Гоша и красноухая черепаха.
В красноярском зоопарке подружились несовместимые в природе крокодил Гоша и красноухая черепаха.
Сотрудники «Роева ручья» заметили, что одна из панцирных рептилий стала часто сидеть на спине крокодилового каймана Гоши. В последнее время земноводное и вовсе осмелело, отмечают специалисты: может сесть на голову крокодилу и закрыть ему лапой один глаз.
Впрочем, сам крокодил против дружбы не возражает, но подпускает к себе