В красноярском зоопарке подружились крокодил и черепаха

Сотрудники «Роева ручья» заметили, что одна из панцирных рептилий стала часто сидеть на спине крокодилового каймана Гоши. В последнее время земноводное и вовсе осмелело, отмечают специалисты: может сесть на голову крокодилу и закрыть ему лапой один глаз.



Впрочем, сам крокодил против дружбы не возражает, но подпускает к себе одну-единственную черепаху, остальных старается держать на расстоянии. По словам специалистов, в природе оба вида живут в Южной Америке, но их ареалы обитания не соприкасаются.





