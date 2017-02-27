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10:02 (мск), источник: Вести - Красноярск

В красноярском зоопарке подружились крокодил и черепаха

В красноярском зоопарке подружились несовместимые в природе крокодил Гоша и красноухая черепаха.

Источник: Вести - Красноярск

Сотрудники «Роева ручья» заметили, что одна из панцирных рептилий стала часто сидеть на спине крокодилового каймана Гоши. В последнее время земноводное и вовсе осмелело, отмечают специалисты: может сесть на голову крокодилу и закрыть ему лапой один глаз.

Впрочем, сам крокодил против дружбы не возражает, но подпускает к себе одну-единственную черепаху, остальных старается держать на расстоянии. По словам специалистов, в природе оба вида живут в Южной Америке, но их ареалы обитания не соприкасаются.


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