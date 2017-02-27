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09:41 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о гибели пяти человек в результате ДТП в Курганской области

В Курганской области пять человек погибли в результате ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«На 165-ом км федеральной автодороги Р-254 “Иртыш” в 20 км западнее населенного пункта Мишкино столкнулись две легковушки и грузовик», — сказал он. По его словам, еще двое человек пострадали в результате аварии, их доставили в больницу.

Сообщение о ДТП на 165 км трассы Р-254 «Иртыш» вблизи населенного пункта Островное Мишкинского района поступило в главное управление МЧС по Курганской области в 09:05 по местному времени (07:05 мск), говорится в сообщении ведомства.

«Произошло столкновение одного грузового автомобиля DAF и двух автомобилей Nissan Almera и «УАЗ Патриот», — уточнили в МЧС. В ведомстве также отметили, что движение транспорта на трассе не ограничено.

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