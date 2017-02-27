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09:42 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинск сковали километровые пробки

А ранняя весна в Челябинске обнажила ямы на дорогах.

После вчерашнего потепления сегодня наступил день, когда Челябинск встал. С утра после ночного снегопада город сковали километровые пробки, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Местами заторы достигали 8-балльной отметки, зарегистрировано множество небольших аварий. Мэрия сообщила, что на устранение последствий метели брошены все силы. В течение дня в Челябинске будут работать 7 колонн техники, очистка улиц продолжится и ночью.

Между тем ранняя весна обнажила ямы на дорогах. По словам главы города, подрядчики готовы приступить к мелко-срочному ремонту сразу же, как сойдет снег.

«В прошлом году мы начали в середине апреля, когда начали позволять погодные условия, мы и сегодня планируем таким же образом делать», — говорит глава Челябинска Евгений Тефтелев.

К ремонту средней сложности приступят уже после майских праздников, на эти цели потратят около 700 миллионов рублей, 200 из них — на обеспечение безопасности движения: разметку пешеходных переходов, установку и замену знаков и светофоров.

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