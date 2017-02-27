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09:46 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казань готовится к паводку

В зоне подтопления в столице Татарстана могут оказаться 386 домов.

Источник: РИА "Новости"

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). В Казани началась подготовка к весеннему паводку. В зоне подтопления может оказаться более 13 кв. километров, где расположены почти 400 домов. Об этом сообщили сегодня на деловом понедельнике в столичной мэрии.

«По данным Управления гражданской защиты, на территории Казани в виде снега и льда скопилось около 52 млн тонн воды», — сообщил руководитель этого подразделения исполкома Фердинант Тимурханов. Он также подчеркнул, что до потепления толщина снега составляла 65 см при плотности 350 кг на кубометр. И это на 10 процентов больше среднегодовой.

Пострадать от паводка могут 1223 человека. В числе наиболее вероятных территорий подтопления — ул. Кемеровская, которая находится в низине, и возможность естественного оттока воды отсутствует. На ул. Лукина засорен, а, возможно, и разрушен коллектор. Вызывают опасения поселки Салмачи и Константиновка. И это лишь малая часть потенциально опасных мест, отметили на совещании.

«В бюджете города нет возможности выделить достаточные средства для ремонта и строительства дренажной системы. Она всегда была в государственной собственности. Сейчас проблема постепенно решается, но нам необходимо консолидировать все возможности и усилия в этом направлении, так как город самостоятельно вопрос закрыть не сможет», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Часть водостоков в течение нескольких последних лет силами и на средства муниципалитета и районов в порядок приведены. На территории, где уже сейчас могут не справиться с такими водами, столичный градоначальник рекомендовал обратить внимание районном структурам. Дополнительный стимул придаст особое внимание к проблеме со стороны прокуратуры.

В настоящее время в Казани уже определены семь пунктов временного пребывания населения, способные вместить 1000 человек. В каждом районе создаются группы оперативного реагирования. Приведена в готовность спецтехника столичного поисково-спасательного отряда. Проверяется готовность к откачке воды всех семи станций инженерной защиты города. Уже готовы приступить к работе 177 аварийных бригад (790 человек) и 154 единицы техники. Продолжается вывоз снега с городских улиц.

Тем временем жителям зон вероятного подтопления рекомендуют застраховать имущество и по возможности подготовиться к эвакуации. А на сайте мэрии появилась специальная памятка о том, как действовать в экстренной ситуации.

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