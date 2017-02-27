В Краснодаре временно изменится схема движения трамваев № 2 и 8. Из-за капремонта путей по улице Островского с сегодняшнего дня и до 3 марта, в вечерние и ночные часы, № 2 последует от остановки Индустриальной до 40 лет Победы. Обратно трамвай поедет в Западное депо. А № 8 будет двигаться от Солнечной в Восточное депо, а затем от Хладокомбината до улицы 40 лет Победы.

Кроме того, участок дороги по улице КИМ от Павлова в сторону Фурманова сегодня полностью закрыт до 6 часов вечера из-за ремонта теплотрассы. Поэтому водителям следует планировать путь заранее.