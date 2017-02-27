В Краснодаре временно изменится схема движения трамваев
Маршрут поменяется у трамваев № 2 и 8. Кроме того, участок дороги по улице КИМ от Павлова в сторону Фурманова сегодня полностью закрыт до 6 часов вечера
Маршрут поменяется у трамваев № 2 и 8. Кроме того, участок дороги по улице КИМ от Павлова в сторону Фурманова сегодня полностью закрыт до 6 часов вечера
В Краснодаре временно изменится схема движения трамваев № 2 и 8.
Кроме того, участок дороги по улице КИМ от Павлова в сторону Фурманова сегодня полностью закрыт до 6 часов вечера