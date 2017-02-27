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09:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эксперты назвали районы Красноярска со скудной растительностью

В трех районах города преобладает строительная зона.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эксперты регионального отделения ОНФ назвали районы с самым низким уровнем растительности. Среди них оказались микрорайоны Взлетка, Северный и Покровский. Об этом телеканалу «Центр-Красноярск» рассказал координатор краевого центра мониторинга благоустройства городской среды Егор Васильев.

«В микрорайонах необходимы большие работы, об этом вообще никто не думает. Максимум прибыли — вот о чём думают наши строители, а это означает, что любой свободный участок должен быть застроен либо домом, либо парковкой, либо другой инфраструктурой, которую можно сдать в коммерческий наём», — рассказал координатор.

Активисты считают, что мэрии Красноярска необходимо пересмотреть генеральный план города. Существующие зеленые зоны нельзя трогать и застраивать, считают специалисты, а к компенсационным посадкам подходить более ответственно. Так, необходимо садить деревья именно в тех зонах, которые больше всего внешне напоминают «каменные джунгли». В противном случае людям придется выезжать за пределы Красноярска, чтобы подышать свежим воздухом.

Кроме того, общественники уверены, что приживаемость новых посадок очень низкая. По мнению активистки Натальи Подоляк, от 25% до 35% зеленых насаждений вымирает практически в первый год.

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