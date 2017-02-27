Из-за ОРВИ на карантин закрыты две школы и три детсада в Иркутской области
Отрицательный темп прироста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями отмечен среди жителей Иркутской области во всех возрастных группах.
Отрицательный темп прироста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями отмечен среди жителей Иркутской области во всех возрастных группах.
Как сообщает 27 февраля 2017 года
В связи с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями приостановлен учебный процесс в двух школах Иркутской области (г. Усть-Кут) и трёх детских дошкольных учреждениях (Баяндаевский, Качугский, Жигаловский районы).