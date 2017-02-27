Из-за ОРВИ на карантин закрыты две школы и три детсада в Иркутской области

Как сообщает 27 февраля 2017 года пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону, в целом по области уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога на 41,5%, в г. Иркутске на 36,5%. С 20 по 26 февраля в области зарегистрировано 18194 случая заболевания ОРВИ, из них 13441 среди детей. В Иркутске — 5570 случаев ОРВИ, из них 4103 — у детей. Диагноз грипп выставлен 54 заболевшим, в том числе 37 детям.

В связи с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями приостановлен учебный процесс в двух школах Иркутской области (г. Усть-Кут) и трёх детских дошкольных учреждениях (Баяндаевский, Качугский, Жигаловский районы).