Биопротезы человеческих сосудов создали ученые из Новосибирска

Студенты НГУ совместно с учеными СО РАН и специалистами из Сибирского Федерального биомедицинского исследовательского центра им. Мешалкина получили тканеинженерные конструкции, которые в будущем смогут заменить сосуды людям, которые нуждаются в трансплантации.

Как сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета, основу таких конструкций составляют мембраны из хитозана и поликапролактона, заселенные эндотелиальными и гладкомышечными клетками кардиальных эксплантов человека. Такое сочетание клеток решает вопросы долговечности и прочности трансплантата. По словам ученых, заселение протезов сосудов этими клетками увеличит срок службы за счет их способности вырабатывать межклеточный матрикс.

В ходе проведенных экспериментов специалисты выяснили, что после заселения клетки человека сохраняют свои функции. Пока исследования выполнены только вне человеческого организма, однако уже сейчас по их результатам можно сказать, что данный метод может стать основой в разработке функциональных трансплантатов сосудов малого диаметра.

Исследования были также проведены на животных, за которыми наблюдали 24 недели. В результате заселения клеток мышей ученые выяснили, что после имплантации сосуды остаются проходимыми и сохраняют свои физиологические функции.