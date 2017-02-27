Биопротезы человеческих сосудов создали ученые из Новосибирска
Свойства разработанных тканей максимально приближены к человеческим.
Свойства разработанных тканей максимально приближены к человеческим.
Студенты НГУ совместно с учеными СО РАН и специалистами из Сибирского Федерального биомедицинского исследовательского центра им. Мешалкина получили тканеинженерные конструкции, которые в будущем смогут заменить сосуды людям, которые нуждаются в трансплантации.
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В ходе проведенных экспериментов специалисты выяснили, что после заселения клетки человека сохраняют свои функции. Пока исследования выполнены только вне человеческого организма, однако уже сейчас по их результатам можно сказать, что данный метод может стать основой в разработке функциональных трансплантатов сосудов малого диаметра.
Исследования были также проведены на животных, за которыми наблюдали 24 недели. В результате заселения клеток мышей ученые выяснили, что после имплантации сосуды остаются проходимыми и сохраняют свои физиологические функции.