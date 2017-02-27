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09:55 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии ведутся поиски подростков, которые сбежали из детского дома

В отдел полиции по Дюртюлинскому району поступило сообщение о пропаже двух подростков, которые проживают в детском доме по адресу улица Первомайская, 24/1.

Источник: Proufu.ru

Известно, что 14-летний Артур Демченко и 15-летний Артем Шамшияров сбежали из приюта вместе 19 февраля этого года. Полиция уже ведет поиски.

По словам директора детского дома, мальчики попали туда совсем недавно. Так, Артем Шамшияров попал в этот приют 14 февраля, после того, как сбежал из приемной семьи. Оба мальчика не конфликтные и идут на контакт. Сотрудники детского дома надеются, что подростки вскоре вернутся в приют.

Приметы Артура Демченко: рост 190 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие. Был одет в красную шапку с надписью «НАЙК», куртку темную, джинсы темно-синие, берцы черные.

Приметы Артема Шамшиярова: рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет синюю шапку с помпоном, темную куртку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об их местонахождении, просьба обратиться в ОМВД России по Дюртюлинскому району или по телефонам: 8−965−932−65−59, 02, 020, 002.

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