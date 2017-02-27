В Башкирии ведутся поиски подростков, которые сбежали из детского дома

Известно, что 14-летний Артур Демченко и 15-летний Артем Шамшияров сбежали из приюта вместе 19 февраля этого года. Полиция уже ведет поиски.

По словам директора детского дома, мальчики попали туда совсем недавно. Так, Артем Шамшияров попал в этот приют 14 февраля, после того, как сбежал из приемной семьи. Оба мальчика не конфликтные и идут на контакт. Сотрудники детского дома надеются, что подростки вскоре вернутся в приют.

Приметы Артура Демченко: рост 190 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие. Был одет в красную шапку с надписью «НАЙК», куртку темную, джинсы темно-синие, берцы черные.

Приметы Артема Шамшиярова: рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет синюю шапку с помпоном, темную куртку.