В Башкирии ведутся поиски подростков, которые сбежали из детского дома
В отдел полиции по Дюртюлинскому району поступило сообщение о пропаже двух подростков, которые проживают в детском доме по адресу улица Первомайская, 24/1.
В отдел полиции по Дюртюлинскому району поступило сообщение о пропаже двух подростков, которые проживают в детском доме по адресу улица Первомайская, 24/1.
Известно, что 14-летний Артур Демченко и 15-летний Артем Шамшияров сбежали из приюта вместе 19 февраля этого года. Полиция уже ведет поиски.
По словам директора детского дома, мальчики попали туда совсем недавно. Так, Артем Шамшияров попал в этот приют 14 февраля, после того, как сбежал из приемной семьи. Оба мальчика не конфликтные и идут на контакт. Сотрудники детского дома надеются, что подростки вскоре вернутся в приют.
Приметы Артура Демченко: рост 190 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие. Был одет в красную шапку с надписью «НАЙК», куртку темную, джинсы
Приметы Артема Шамшиярова: рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет синюю шапку с помпоном, темную куртку.
Всех, кто обладает