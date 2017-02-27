В Краснодарском крае сегодня без осадков
Утром местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла, местами до плюс 12.
Утром местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла, местами до плюс 12.
На Черноморском побережье без осадков. Ветер восточный,
В Краснодаре без осадков. Утром в низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 11 градусов тепла.