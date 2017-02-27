В Волгограде ожидается снег с дождём
По прогнозам Волгоградского ЦГМС, в ближайшие несколько дней в Волгограде ожидается снег с дождём.
По прогнозам Волгоградского ЦГМС, в ближайшие несколько дней в Волгограде ожидается снег с дождём.
Сегодня, 27 февраля, ожидается небольшой дождь со снегом. Ветер западный,
В последний день зимы, 28 февраля, ночью ожидаются мокрый снег, днем без осадков. Ветер западных направлений 6−11м/с. Температура воздуха: ночью около 0ºС; днем +4…+6ºС.
1 марта — без осадков. Ветер