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09:49 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде ожидается снег с дождём

По прогнозам Волгоградского ЦГМС, в ближайшие несколько дней в Волгограде ожидается снег с дождём.

Сегодня, 27 февраля, ожидается небольшой дождь со снегом. Ветер западный, юго-западный, ночью 6−11м/с, днем 9−14м/с. Температура воздуха: ночью −3…−5ºС; днем +3…+5ºС.

В последний день зимы, 28 февраля, ночью ожидаются мокрый снег, днем без осадков. Ветер западных направлений 6−11м/с. Температура воздуха: ночью около 0ºС; днем +4…+6ºС.

1 марта — без осадков. Ветер юго-восточный 6−11м/с. Температура воздуха: ночью 0…-2ºС; днем +5…+7ºС.

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