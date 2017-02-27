Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
Главы непризнанных республик Донбасса пригрозили властям Украины
Американская пресса опубликует расследование о Путине
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
В Киеве сказали, почему не прекратят обстреливать Донбасс - СМИ
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Савченко: лучше бы Украиной управлял Путин, а не Порошенко
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
10«День без иммигрантов»
13:02 (мск), источник: РИА Новости

«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром» за лучший фильм

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Организаторы церемонии вручения премии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд».

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Ошибку исправили, и награда ушла к настоящим победителям — команде картины «Лунный свет». Такое случилось на церемонии впервые. Драматичная развязка привела в восторг пользователей социальных сетей.

«Надо отдать им (организаторам премии — ред.) должное — они знают, как делать шоу. Это самая удивительная развязка, которую я видел в этом году. У меня челюсть отвалилась»

​Кто виноват и что делать? Есть ответ на все случаи жизни — «взломали русские хакеры».

«Пахнет скандалом #РоссиявзломалаОскар»
«МОЛНИЯ! Демократы и кинозвезды обвинили Россию и Трампа в ошибке на церемонии. #заговор #всегдавиноватктотодругой»
«Если бы хоть половину американцев волновала ошибка с конвертами на “Оскаре” так же, как заявления о связях Трампа с Россией…»

​Голливуду по-прежнему нелегко признавать настоящих победителей, пишет Ben McDonald, отсылая очевидно, к тому, что многие представители шоу-бизнеса до сих пор не могут свыкнуться с победой Дональда Трампа на выборах.

«Может проверить еще разок? А вдруг»

​"Оскар" навеял дельные мысли тем, кто тяжело втягивается в работу.

Премия в номинации «Лучшая реакция на ошибку организаторов» уходит к лучшей актрисе года по версии киноакадемиков, шутят пользователи.

Комментарии
1
А Б
С такими случайными ошибками церемония вручения "Оскара" становится ещё интереснее!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
'Опять русские хакеры': соцсети высмеяли ошибку с 'Оскаром'
Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют квалификации работников
NYT: Трамп намерен увеличить расходы на оборону
Государственные облигации для населения выпустят в апреле
В России разрешат заключать трудовые договоры в электронном виде
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
«Главный неудачник» премии «Оскар» наконец-то выиграл 21 номинация и работа над фильмом «По соображениям совести» наконец-то принесла Кевину О'Коннеллу заветную статуэтку
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь