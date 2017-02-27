«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром» за лучший фильм

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Ошибку исправили, и награда ушла к настоящим победителям — команде картины «Лунный свет». Такое случилось на церемонии впервые. Драматичная развязка привела в восторг пользователей социальных сетей.

​Кто виноват и что делать? Есть ответ на все случаи жизни — «взломали русские хакеры».

​Голливуду по-прежнему нелегко признавать настоящих победителей, пишет Ben McDonald, отсылая очевидно, к тому, что многие представители шоу-бизнеса до сих пор не могут свыкнуться с победой Дональда Трампа на выборах.

​"Оскар" навеял дельные мысли тем, кто тяжело втягивается в работу.