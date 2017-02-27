«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром» за лучший фильм
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Организаторы церемонии вручения премии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд».
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Организаторы церемонии вручения премии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд».
Ошибку исправили, и награда ушла к настоящим победителям — команде картины «Лунный свет». Такое случилось на церемонии впервые. Драматичная развязка привела в восторг пользователей социальных сетей.
Кто виноват и что делать? Есть ответ на все случаи жизни — «взломали русские хакеры».
Голливуду
"Оскар" навеял дельные мысли тем, кто тяжело втягивается в работу.
Премия в номинации «Лучшая реакция на ошибку организаторов» уходит к лучшей актрисе года по версии киноакадемиков, шутят пользователи.