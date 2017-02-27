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10:19 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Приангарье начали отмечать Сагаалган

На Глобальный ёхор в Иркутске ожидается порядка полутора тысяч участников.

Не менее полутора тысяч участников Всемирного флешмоба «Глобальный ёхор» ожидается сегодня вечером на площади у стадиона «Труд» в Иркутске. Об этом на прошедшей в пресс-центре «АиФ в ВС» пресс-конференции рассказал директор ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья» Александр Амагзаев. Он напомнил, что сегодня наступил Новый год по лунному, монгольскому календарю — Сагаалган — главный праздник монголоязычных народов и буддистов всего мира, а Ёхор станет первым мероприятием, открывающим череду празднования, запланированного практически на весь март. Так, завтра в кинотеатре Дома кино пройдет показ фильмов бурятских режиссеров, предваряющих торжественное открытие праздника, которое состоится 1 марта в поселке Усть-Ордынский.

4 марта в иркутском ТЮЗе пройдет городской Сагаалган, 12 марта в филармонии организовывается праздник для детей. А 18 марта Сагаалган отправится в Свирск.

«Во время празднования Сагаалгана принято ходить в гости, навещать родных и близких тебе людей, поэтому с этого года мы решили дать начало выездным празднованиям Сагаалгана, и начнем со Свирска, — уточнил Александр Амагзаев. — Общей же темой Сагаалгана — 2017 в Приангарье станет представление Ольхонского района, его мастеров, достижений, особенностей культуры, декоративно-прикладного искусства».

Ярким финалом Белого месяца станет Гала-концерт лучших творческих коллективов Приангарья, который состоится 25 марта в театре им. Н. М. Загурского.

Напомним, в трех муниципалитетах Приангарья действует особый противопожарный режим.

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