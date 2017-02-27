В Приангарье начали отмечать Сагаалган
На Глобальный ёхор в Иркутске ожидается порядка полутора тысяч участников.
На Глобальный ёхор в Иркутске ожидается порядка полутора тысяч участников.
Не менее полутора тысяч участников Всемирного флешмоба «Глобальный ёхор» ожидается сегодня вечером на площади у стадиона «Труд» в Иркутске. Об этом на прошедшей в
4 марта в иркутском ТЮЗе пройдет городской Сагаалган, 12 марта в филармонии организовывается праздник для детей. А 18 марта Сагаалган отправится в Свирск.
«Во время празднования Сагаалгана принято ходить в гости, навещать родных и близких тебе людей, поэтому с этого года мы решили дать начало выездным празднованиям Сагаалгана, и начнем со Свирска, — уточнил Александр Амагзаев. — Общей же темой Сагаалгана — 2017 в Приангарье станет представление Ольхонского района, его мастеров, достижений, особенностей культуры,
Ярким финалом Белого месяца станет
Напомним, в трех муниципалитетах Приангарья действует особый противопожарный режим.