Зима поборется с весной в Приморье — синоптики
Последний день зимы принесет в Приморье тепло и мокрый снег, сообщает ИА «Дейта».
Последний день зимы принесет в Приморье тепло и мокрый снег, сообщает ИА «Дейта».
По информации Примгидромета, уже ближайшей ночью облачность накроет Приморье, и местами пройдёт небольшой снег. Завтра днем, 28 февраля, площадь распространения осадков увеличится. Ожидаются осадки, преимущественно — в виде мокрого снега.
С южным ветром в Приморье вновь начнёт поступать тёплый воздух, и в крае потеплеет: ночью от шести до 11 градусов мороза, в южных районах — от ноля до минус пяти, на
В середине наступившей недели теплые атмосферные фронты покинут Приморье, но небольшие осадки местами сохранятся. Начнётся рост атмосферного давления, и вновь в край станет поступать холодный воздух. К концу недели на всей территории Приморья похолодает на
Во Владивостоке предстоящей ночью осадков не ожидается. Утром 28 февраля местами возможен туман. День будет пасмурным, вечером возможны слабые осадки. Ветер южный умеренный. Ночью температура воздуха составит от ноля до минус двух, днём воздух прогреется до