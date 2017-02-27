Зима поборется с весной в Приморье — синоптики

По информации Примгидромета, уже ближайшей ночью облачность накроет Приморье, и местами пройдёт небольшой снег. Завтра днем, 28 февраля, площадь распространения осадков увеличится. Ожидаются осадки, преимущественно — в виде мокрого снега.

С южным ветром в Приморье вновь начнёт поступать тёплый воздух, и в крае потеплеет: ночью от шести до 11 градусов мороза, в южных районах — от ноля до минус пяти, на северо-востоке края — до минус восемнадцати. Днём воздух прогреется до трех-восьми градусов тепла, слабоотрицательные температуры сохранятся только на северо-востоке края.

В середине наступившей недели теплые атмосферные фронты покинут Приморье, но небольшие осадки местами сохранятся. Начнётся рост атмосферного давления, и вновь в край станет поступать холодный воздух. К концу недели на всей территории Приморья похолодает на пять-десять градусов.