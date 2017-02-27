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10:09 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской зоогалерее самка страуса эму впервые снесла яйцо

Тёмно-зелёное яйцо весом 500 гр 22 февраля 2017 года впервые снесла подопечная Иркутской зоогалереи — самка страуса эму по кличке Эмма.

Как рассказала «Байкал Инфо» руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина, возможно, кладка продолжится, сейчас сотрудники учреждения внимательно следят за этим. Яйцо планируется заложить в инкубатор, тогда в апреле этого года в зоогалерее может появиться птенец страуса.

Целых 6 лет Эмма ждала кавалера, в октябре прошлого года, удалось подобрать ей молодого самца Иванушку. Их поселили в один вольер, но знакомство сразу не заладилось. Эмма вела себя агрессивно, гоняла и клевала непрошеного гостя, нападала на него, так, что у того появились ссадины и синяки на шее.

Вольер в зоогалерее пришлось разделить лёгкой перегородкой, чтобы птицы могли заглядывать друг к другу. Постепенно начался процесс ухаживания со стороны Эммы, и сотрудники зоогалереи сделали в перегородке отверстие, чтобы самка могла свободно приходить в гости к Иванушке.

В природе страусы полигамные птицы, каждый самец норовит собрать вокруг себя побольше избранниц. Каждая самка может откладывать до 50 яиц в год. В естественных условиях самцы в течение двух месяцев сами высиживают яйца, голодая и не отлучаясь от кладки, а в дальнейшем и сопровождают своё потомство. В условиях неволи яйцо кладется на 56 дней (со дня кладки) в инкубатор. В процессе насиживания цвет яйца к концу кладки меняется до чёрно-фиолетового цвета.

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