В Иркутской зоогалерее самка страуса эму впервые снесла яйцо

Как рассказала «Байкал Инфо» руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина, возможно, кладка продолжится, сейчас сотрудники учреждения внимательно следят за этим. Яйцо планируется заложить в инкубатор, тогда в апреле этого года в зоогалерее может появиться птенец страуса.

Целых 6 лет Эмма ждала кавалера, в октябре прошлого года, удалось подобрать ей молодого самца Иванушку. Их поселили в один вольер, но знакомство сразу не заладилось. Эмма вела себя агрессивно, гоняла и клевала непрошеного гостя, нападала на него, так, что у того появились ссадины и синяки на шее.

Вольер в зоогалерее пришлось разделить лёгкой перегородкой, чтобы птицы могли заглядывать друг к другу. Постепенно начался процесс ухаживания со стороны Эммы, и сотрудники зоогалереи сделали в перегородке отверстие, чтобы самка могла свободно приходить в гости к Иванушке.