Жители нехорошего дома в Приморье опасаются за свое здоровье

12-квартирный дом 1958 года постройки, со слов проживающих в нем людей, «разваливается на глазах». Вечно текущая крыша стала уже делом привычным, а тазы, ведра и клеенки обязательный атрибут в каждой квартире. Так как во время выпадения осадков в квартирах начинается настоящий водопад, заливающий несколько этажей дома. Об этом сообщает ИА «Дейта».

К тому же дом начинает рушиться: внутри кусками обваливаются потолки, а снаружи падают части фасада и облицовки здания. Причем за последние несколько дней этот процесс усиливается, создавая опасность для жизни и здоровья людей.

Одно из недавних происшествий едва не закончилось трагедией — во время прогулки возле дома на местную жительницу Наталью и ее маленького ребенка обрушился кусок фасада, и лишь по счастливой случайности ребенок успел отбежать и не пострадал.

Но, как утверждает другая жительница, Оксана, фасад продолжает обваливаться и неизвестно, повезет ли в следующий раз:

«Управляющая компания производит незначительный текущий ремонт, на состояние дома практически не влияющий. А капитальный ремонт нашего дома запланирован только в 2030 году. К тому моменту от дома ничего не останется. Нам страшно здесь оставаться — эти разваливающиеся потолки и стены когда-нибудь просто упадут на людей. Такое ощущение, что меры примут только когда кто-то действительно пострадает».

В администрации Надеждинского района корреспонденту «Дейты» пояснили, что этот дом официально аварийным не признан, и жильцы в списках на расселение не значатся. Для такого признания, жильцы должны обратиться с соответствующей просьбой в администрацию, после чего БТИ делает заключение, на основании которого специальная комиссия определяет его статус. Если дом признают аварийным, то он не подлежит капитальному ремонту, его расселяют, в порядке очереди.

Тем временем, дом разрушается и тревога проживающих в нем людей за свою жизнь и здоровье растет.

От редакции: В момент публикации материала в редакцию позвонили жильцы дома и сообщили, что со злополучной стены полностью слетела облицовка.