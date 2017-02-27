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15:49 (мск), источник: Nakanune.ru

В первые весенние дни в Екатеринбурге ожидаются дожди со снегом

Весна в уральской столице начнется с небольших минусовых температур. В первых числах марта в городе ожидается малооблачная погода, местами дожди со снегом, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: РИА "Новости"

Так, в последний день февраля, 28 числа, ожидается небольшой снег, температура днем будет в районе -1,-2 градусов.

В первый день календарной весны, 1 марта, чуть похолодает до -4,-8 градусов, малооблачно, осадков не ожидается.

В четверг и пятницу будет пасмурно, вероятны дожди со снегом, температура в дневное время будет колебаться от -1 до -4 градусов.

К выходным ветер изменит направление на юго-западное, чуть потеплеет. В субботу днем будет облачно с прояснениями, столибики термометров покажут отметку в районе -1,-3 градусов. В воскресенье ожидается дождь со снегом, температура — в районе -3,-5 градусов.

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