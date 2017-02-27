В первые весенние дни в Екатеринбурге ожидаются дожди со снегом

Так, в последний день февраля, 28 числа, ожидается небольшой снег, температура днем будет в районе -1,-2 градусов.

В первый день календарной весны, 1 марта, чуть похолодает до -4,-8 градусов, малооблачно, осадков не ожидается.

В четверг и пятницу будет пасмурно, вероятны дожди со снегом, температура в дневное время будет колебаться от -1 до -4 градусов.