В Омскую область вновь придут морозы

Кроме того, всю первую половину марта будет идти снег. А сегодня в регионе объявлено штормовое предупреждение: по области и в Омске ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный ветер до 20 метров в секунду.

Из-за резкого потепления в регионе участилось количество дорожно-транспортных происшествий. Так, на трассе Горьковское — Калачинск — Оконешниково водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В этот момент в салоне транспортного средства находился 21 пассажир. Медицинская помощь потребовалась женщине и ребенку. Их осмотрели и отпустили домой.