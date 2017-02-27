В Омскую область вновь придут морозы
Понижение температуры воздуха ожидается уже сегодня вечером. В северных районах похолодает до минус 10 градусов.
Понижение температуры воздуха ожидается уже сегодня вечером. В северных районах похолодает до минус 10 градусов.
Кроме того, всю первую половину марта будет идти снег. А сегодня в регионе объявлено штормовое предупреждение: по области и в Омске ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный ветер до 20 метров в секунду.
Сегодня тротуары и дороги