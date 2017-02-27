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10:16 (мск), источник: Вести - Омск

В Омскую область вновь придут морозы

Понижение температуры воздуха ожидается уже сегодня вечером. В северных районах похолодает до минус 10 градусов.

Кроме того, всю первую половину марта будет идти снег. А сегодня в регионе объявлено штормовое предупреждение: по области и в Омске ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный ветер до 20 метров в секунду.

Из-за резкого потепления в регионе участилось количество дорожно-транспортных происшествий. Так, на трассе Горьковское — Калачинск — Оконешниково водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В этот момент в салоне транспортного средства находился 21 пассажир. Медицинская помощь потребовалась женщине и ребенку. Их осмотрели и отпустили домой.

Сегодня тротуары и дороги по-прежнему напоминают каток. Только за несколько часов в Омске произошло более 20 ДТП. В целях безопасности водители едут по городским магистралям со скоростью не выше 5 км в час. В Госавтоинспекции сообщили, что трассы обрабатывают противогололедными реагентами еще со вчерашнего дня.

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