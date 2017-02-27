Уфимцы выстроили огромную звезду из автомобилей в честь 23 февраля

Вечером, 25 февраля на парковке около гипермаркета на улице Рубежная собралось более 150 автомобилей, чтобы создать красивую огромную светящуюся звезду в рамках флешмоба.

Принять участие в праздничной акции мог каждый. Идею поддержали более 25 сообществ автолюбителей в социальных сетях. Видео снимали с высоты птичьего полета.