Уфимцы выстроили огромную звезду из автомобилей в честь 23 февраля
Уфимские автолюбители устроили массовый флешмоб в честь празднования Дня защитника Отечества.
Уфимские автолюбители устроили массовый флешмоб в честь празднования Дня защитника Отечества.
Вечером, 25 февраля на парковке около гипермаркета на улице Рубежная собралось более 150 автомобилей, чтобы создать красивую огромную светящуюся звезду в рамках флешмоба.
Принять участие в праздничной акции мог каждый. Идею поддержали более 25 сообществ автолюбителей в социальных сетях. Видео снимали с высоты птичьего полета.
Стоит отметить, что для организаторов флешмоба устраивать фигуры из автомобилей приходится не впервой. Так, перед Новым Годом Азату Валиеву удалось создать «елку» из 215 автомобилей.