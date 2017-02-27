Важные лекарства включат в электронную систему маркировки в 2018 году

Проект маркировки лекарственных препаратов предполагает возможность идентифицировать каждую упаковку лекарства, отследить ее движение от производителя до аптеки. Скворцова напомнила, что в настоящее время Минздрав уже запустил в работу эту систему.

В этом году мы пока реализуем для самых затратных лекарственных препаратов, высокоценовых… На следующий год она будет касаться уже всех лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

К 2018 году отдельные лекарства могут подорожать на 20%

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце января сообщил, что подписал документ, запускающий проект по организации маркировки упаковки лекарственных препаратов спецкодами для борьбы с подделками.

Как ранее сообщили в Росздравнадзоре, маркировка лекарств двухмерным штриховым кодом должна обеспечить для покупателей возможность проверить легальность препарата с помощью смартфона или общедоступного сканера в аптеке, а также обеспечить в автоматизированном режиме защиту легального оборота от недоброкачественных и контрафактных препаратов.

На начальном этапе маркировка охватит свыше 60 наименований лекарственных препаратов, в том числе 10 торговых наименований препаратов, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий, и более 30 торговых наименований лекарственных средств из перечня жизненно важных.