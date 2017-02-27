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10:41 (мск), источник: РИА Новости

Важные лекарства включат в электронную систему маркировки в 2018 году

СОЧИ, 27 фев — РИА Новости. Минздрав планирует в 2018 году включить лекарства из списка жизненно важных в электронную систему маркировки препаратов, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова в понедельник в ходе Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

Источник: РИА Новости

Проект маркировки лекарственных препаратов предполагает возможность идентифицировать каждую упаковку лекарства, отследить ее движение от производителя до аптеки. Скворцова напомнила, что в настоящее время Минздрав уже запустил в работу эту систему.

В этом году мы пока реализуем для самых затратных лекарственных препаратов, высокоценовых… На следующий год она будет касаться уже всех лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
Вероника СкворцоваМинистр здравоохранения
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце января сообщил, что подписал документ, запускающий проект по организации маркировки упаковки лекарственных препаратов спецкодами для борьбы с подделками.

Как ранее сообщили в Росздравнадзоре, маркировка лекарств двухмерным штриховым кодом должна обеспечить для покупателей возможность проверить легальность препарата с помощью смартфона или общедоступного сканера в аптеке, а также обеспечить в автоматизированном режиме защиту легального оборота от недоброкачественных и контрафактных препаратов.

На начальном этапе маркировка охватит свыше 60 наименований лекарственных препаратов, в том числе 10 торговых наименований препаратов, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий, и более 30 торговых наименований лекарственных средств из перечня жизненно важных.

Комментарии
1
А Б
Маркировка лекарственных средств специальными электронными кодами по сути аналогична маркировке спиртного акцизными марками. В случае с алкоголем цель маркировки была точно такой же - борьба с подделками. Однако, как показывает практика, от введения акцизных марок поддельного алкоголя меньше не стало, а вот цена на него возросла. Нет никаких сомнений в том, что с лекарственными препаратами ситуация будет аналогичной - подделки останутся, а цена на лекарства возрастёт.
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