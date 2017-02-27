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11:32 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Две ростовчанки завоевали «золото» на международном турнире по тхэквондо

Всего по итогам соревнований спортсмены из донской столицы взяли три медали.

Ростовские спортсменки Екатерина Ким и Полина Хан завоевали «золото» на международном турнире по тхэквондо FUJAIRAH OPEN 2017.

Как сообщается на сайте администрации Ростова, на завершившемся в ОАЭ турнире Екатерина Ким заняла первое место в весовой категории до 57 кг, Полина Хан — до 67 кг.

Также сообщается, что ростовчанин Станислав Денисов стал серебряным призером соревнований в весовой категории до 54 кг.

По информации городских властей, в ростовской федерации тхэквондо зарегистрировано более 1000 спортсменов. Она объединяет пять областных и муниципальных детско-юношеских спортивных школ и три клуба. Практически во всех районах города открыты секции по тхэквондо.

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