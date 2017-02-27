Две ростовчанки завоевали «золото» на международном турнире по тхэквондо
Всего по итогам соревнований спортсмены из донской столицы взяли три медали.
Всего по итогам соревнований спортсмены из донской столицы взяли три медали.
Ростовские спортсменки Екатерина Ким и Полина Хан завоевали «золото» на международном турнире по тхэквондо FUJAIRAH OPEN 2017.
Как сообщается на сайте администрации Ростова, на завершившемся в ОАЭ турнире Екатерина Ким заняла первое место в весовой категории до 57 кг, Полина Хан — до 67 кг.
Также сообщается, что ростовчанин Станислав Денисов стал серебряным призером соревнований в весовой категории до 54 кг.
По информации городских властей, в ростовской федерации тхэквондо зарегистрировано более 1000 спортсменов. Она объединяет пять областных и муниципальных