Две ростовчанки завоевали «золото» на международном турнире по тхэквондо

Ростовские спортсменки Екатерина Ким и Полина Хан завоевали «золото» на международном турнире по тхэквондо FUJAIRAH OPEN 2017.

Как сообщается на сайте администрации Ростова, на завершившемся в ОАЭ турнире Екатерина Ким заняла первое место в весовой категории до 57 кг, Полина Хан — до 67 кг.

Также сообщается, что ростовчанин Станислав Денисов стал серебряным призером соревнований в весовой категории до 54 кг.