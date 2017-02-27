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10:57 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

1 марта стартует всероссийская акция «Марафон добрых дел»

Казань готова побороться за звание самого доброго города России.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 27 февраля, Михаил Ченцов). Казань примет участие во всероссийской акции «Марафон добрых дел», которая стартует 1 марта, доложил сегодня на традиционном аппаратном совещании в Исполкоме города председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов. Участником акции может стать любой человек, школа или город, готовые делом доказать заботу об окружающей среде. Мэр Казани Ильсур Метшин попросил довести информацию об акции до образовательных учреждений города, но обойтись без «обязаловки», а затем поставил задачу разработать собственную программу экологического воспитания детей.

В этом году марафон посвящен Году экологии. Для участия в акции до 1 марта необходимо зарегистрироваться на сайте добродела.рф. Каждый зарегистрированный участник будет получать задания, выполнив которые он должен будет прислать организаторам фотоотчет. Всего участникам акции предстоит пройти 5 этапов и выполнить свыше 30 заданий, начиная со сбора макулатуры и батареек и заканчивая организацией масштабных экологических мероприятий в своих городах. Победитель акции получит два билета на поездку в любую точку России.

Как отметил А. Фаизов, помимо единоличного победителя, организаторы планируют определить 10 самых добрых школ и 10 самых добрых городов России. Итоговые рейтинги будут формироваться исходя из общего количества «добрых дел», выполненных в рамках акции жителями городов и учащимися школ.

По мнению А. Фаизова, марафон как нельзя лучше соответствует целям, поставленным в рамках городского проекта «Добрая Казань», который объявлен Мэром города одним из 12 приоритетов развития. «Мы считаем, что Казань может побороться за звание самого доброго города России и в экологическом аспекте. Помимо пользы, которую принесет выполнение заданий, сам марафон может стать еще одним стимулом для приобщения к добрым делам взрослых и детей», — сказал председатель Комитета по делам детей и молодежи.

Мэр Казани Ильсур Метшин, попросив довести информацию об акции до образовательных учреждений города, подчеркнул приоритетность работы в этом направлении. «Только чтобы никакой “обязаловки” не было. Президент Татарстана после отчетного доклада на сессии Казгордумы отметил важность этой работы и желание продолжить ее уже в масштабах республики. Нам нужно использовать каждый повод для того, чтобы эта работа шла планомерно, системно. Что касается экологического воспитания детей, я прошу подумать, чтобы у нас была собственная программа. Шаг за шагом, и это очень важно, с детства, наряду с теми навыками, которые дает школа, прививать экологические знания», — заключил градоначальник.

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