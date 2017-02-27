Аэропорт Сочи обслужит участников и гостей инвестиционного форума

С сегодняшнего дня по 28 февраля Международный аэропорт Сочи будет обслуживать участников и гостей Российского инвестиционного форума. В дни проведения форума сочинский аэропорт планирует ежесуточно обслуживать более 13 тысяч пассажиров и около 180 взлетно-посадочных операций, в том числе и рейсы деловой авиации.

С 24 февраля на первом этаже аэровокзального комплекса работают информационные стойки для участников инвестиционного форума. Таким образом, прибывшие в Сочи пассажиры могут получить всю необходимую информацию о трансферах и программе мероприятий форума.

К активной работе в дни делового события готовы залы повышенной комфортности аэропорта курорта. К ним относятся бизнес-залы внутренних и международных авиалиний и VIP-терминал.