Аэропорт Сочи обслужит участников и гостей инвестиционного форума
В дни проведения Российского инвестиционного форума сочинский аэропорт планирует ежесуточно обслуживать более 13 тысяч пассажиров и около 180
В дни проведения Российского инвестиционного форума сочинский аэропорт планирует ежесуточно обслуживать более 13 тысяч пассажиров и около 180
С сегодняшнего дня по 28 февраля Международный аэропорт Сочи будет обслуживать участников и гостей Российского инвестиционного форума. В дни проведения форума сочинский аэропорт планирует ежесуточно обслуживать более 13 тысяч пассажиров и около 180
С 24 февраля на первом этаже аэровокзального комплекса работают информационные стойки для участников инвестиционного форума. Таким образом, прибывшие в Сочи пассажиры могут получить всю необходимую информацию о трансферах и программе мероприятий форума.
К активной работе в дни делового события готовы залы повышенной комфортности аэропорта курорта. К ним относятся
Аэропорт Сочи по итогам работы 2016 года обслужил более 5,2 миллионов пассажиров. Сегодня перелеты в аэропорт главного курорта страны по почти 60 внутренним и зарубежным направлениям осуществляют 40 авиакомпаний, сообщили ГТРК «Кубань» в