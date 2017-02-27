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10:55 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Аэропорт Сочи обслужит участников и гостей инвестиционного форума

В дни проведения Российского инвестиционного форума сочинский аэропорт планирует ежесуточно обслуживать более 13 тысяч пассажиров и около 180 взлетно-посадочных операций.

Источник: ГТРК «Кубань»

С сегодняшнего дня по 28 февраля Международный аэропорт Сочи будет обслуживать участников и гостей Российского инвестиционного форума. В дни проведения форума сочинский аэропорт планирует ежесуточно обслуживать более 13 тысяч пассажиров и около 180 взлетно-посадочных операций, в том числе и рейсы деловой авиации.

С 24 февраля на первом этаже аэровокзального комплекса работают информационные стойки для участников инвестиционного форума. Таким образом, прибывшие в Сочи пассажиры могут получить всю необходимую информацию о трансферах и программе мероприятий форума.

К активной работе в дни делового события готовы залы повышенной комфортности аэропорта курорта. К ним относятся бизнес-залы внутренних и международных авиалиний и VIP-терминал.

Аэропорт Сочи по итогам работы 2016 года обслужил более 5,2 миллионов пассажиров. Сегодня перелеты в аэропорт главного курорта страны по почти 60 внутренним и зарубежным направлениям осуществляют 40 авиакомпаний, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе «Базэл Аэро».

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