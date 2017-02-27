Пока только один кандидат претендует на звание «Почетного гражданина Хабаровска»
По информации сотрудников мэрии, заявка поступила лишь на Александра Филонова.
По информации сотрудников мэрии, заявка поступила лишь на Александра Филонова.
Хабаровск, 27 февраля, AmurMedia.
Только один человек на сегодняшний день внесен в список кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Хабаровска». Это известный краевед Александр Филонов, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник
Завтра, 28 февраля, наступает последний день приема документов кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Хабаровска». Однако заявок пока очень мало, точнее — одна.
— На сегодняшний день подали пакет документов только на одного кандидата — Александра Филонова. Документы на других кандидатов пока не поступали, — сообщила Оксана Койкова. — Александр Филонов — известный краевед, знаток военной истории на Дальнем Востоке.
Хотя на саму процедуру рассмотрения и голосования количество кандидатов никак не влияет, не удивляться малому числу заявок сотрудники мэрии не могут.
— Не припомню, чтобы в последние три года выборы почетного гражданина проходили вообще без
Стоит напомнить, что званием «Почетного гражданина Хабаровска» начали награждать еще в конце ХIХ века, но с 1911 по 1982 год от этой традиции отказались. В 1983 году решением городского Совета депутатов почетное гражданство было восстановлено в правах. В 1995 году было утверждено «Положение о звании «Почетный гражданин города Хабаровска».
Голосование за кандидатов проходит в два этапа: предварительное, среди горожан, и решающее — депутатское. По традиции имена новых почетных граждан называются ко Дню города, 31 мая.