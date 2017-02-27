Пока только один кандидат претендует на звание «Почетного гражданина Хабаровска»

Хабаровск, 27 февраля, AmurMedia.

Только один человек на сегодняшний день внесен в список кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Хабаровска». Это известный краевед Александр Филонов, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник координационно-аналитического отдела мэрии Хабаровска Оксана Койкова.

Завтра, 28 февраля, наступает последний день приема документов кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Хабаровска». Однако заявок пока очень мало, точнее — одна.

— На сегодняшний день подали пакет документов только на одного кандидата — Александра Филонова. Документы на других кандидатов пока не поступали, — сообщила Оксана Койкова. — Александр Филонов — известный краевед, знаток военной истории на Дальнем Востоке.

Хотя на саму процедуру рассмотрения и голосования количество кандидатов никак не влияет, не удивляться малому числу заявок сотрудники мэрии не могут.

— Не припомню, чтобы в последние три года выборы почетного гражданина проходили вообще без какой-либо конкуренции. В прошлом году, например, заявки поступили на четверых кандидатов, — напоминает Оксана Койкова.

Стоит напомнить, что званием «Почетного гражданина Хабаровска» начали награждать еще в конце ХIХ века, но с 1911 по 1982 год от этой традиции отказались. В 1983 году решением городского Совета депутатов почетное гражданство было восстановлено в правах. В 1995 году было утверждено «Положение о звании «Почетный гражданин города Хабаровска».

Голосование за кандидатов проходит в два этапа: предварительное, среди горожан, и решающее — депутатское. По традиции имена новых почетных граждан называются ко Дню города, 31 мая.