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11:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Иномарки без устройств ЭРА-ГЛОНАСС продолжает выдавать таможня

Приморцы продолжают получать паспорта технических средств (ПТС) на иномарки, ввезенные на территорию региона после Нового года, без оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС».

Источник: ДЕЙТА

Документы получили уже более тысячи человек, сообщает ИА «Дейта».

«ПТС выданы на все автомобили, на которые были поданы таможенные декларации и оплачен утилизационный сбор, еще часть транспортных средств находится в процессе таможенного оформления. С 17 февраля паспорта технических средств на иномарки, не оборудованные системой “ЭРА-ГЛОНАСС”, получили уже 1 100 человек. В Приморье продолжает действовать временный мораторий на новый таможенный регламент, ежедневно таможенные посты принимают более 100 человек», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

В ближайшее время должны быть внесены изменения в технический регламент Таможенного союза, касающиеся установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на поддержанные иномарки, Минпромторгу поручено разработать упрощенный порядок для этой категории транспортных средств.

Напомним, ранее во Владивостоке состоялось народное собрание, посвященное проблеме оснащения машин устройствами ЭРА-ГЛОНАСС.

Несмотря на то, что градус социальной напряженности тогда снизило принятое накануне собрания властями решение о выдаче владельцам иномарок, ввезенных без устройства системы «ЭРА-ГЛОНАСС», приморские эксперты не исключают, что эпопея еще не закончена.

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