Иномарки без устройств ЭРА-ГЛОНАСС продолжает выдавать таможня
Приморцы продолжают получать паспорта технических средств (ПТС) на иномарки, ввезенные на территорию региона после Нового года, без оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС».
Приморцы продолжают получать паспорта технических средств (ПТС) на иномарки, ввезенные на территорию региона после Нового года, без оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС».
Документы получили уже более тысячи человек, сообщает ИА «Дейта».
«ПТС выданы на все автомобили, на которые были поданы таможенные декларации и оплачен утилизационный сбор, еще часть транспортных средств находится в процессе таможенного оформления. С 17 февраля паспорта технических средств на иномарки, не оборудованные системой “ЭРА-ГЛОНАСС”, получили уже 1 100 человек. В Приморье продолжает действовать временный мораторий на новый таможенный регламент, ежедневно таможенные посты принимают более 100 человек», — говорится в сообщении администрации Приморского края.
В ближайшее время должны быть внесены изменения в технический регламент Таможенного союза, касающиеся установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на поддержанные иномарки, Минпромторгу поручено разработать упрощенный порядок для этой категории транспортных средств.
Напомним, ранее во Владивостоке состоялось народное собрание, посвященное проблеме оснащения машин устройствами
Несмотря на то, что градус социальной напряженности тогда снизило принятое накануне собрания властями решение о выдаче владельцам иномарок, ввезенных без устройства системы «ЭРА-ГЛОНАСС», приморские эксперты не исключают, что эпопея еще не закончена.