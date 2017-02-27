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11:30 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде с 1 марта меняется схема движения автобусов № 1 и № 21

Изменения происходят по пожеланиям горожан, обратившихся на «горячую линию».

По просьбам жителей улиц Ткачева и Двинской с 1 марта меняет свой маршрут автобус № 1. С улицы им. Маршала Рокоссовского он теперь будет спускаться по ул. Двинской до ул. Пархоменко, а затем подниматься обратно по ул. Ткачева, конечная остановка с пл. Ленина будет перенесена на ул. Комсомольскую.

С 1 марта произойдут изменения и на автобусном маршруте № 21. Схему движения также меняют в соответствии с пожеланиями горожан. Маршрут дополнят остановкой «Кинотеатр Родина». Ранее, также по запросам жителей, конечная остановка автобуса № 21 была перенесена с Центрального рынка на железнодорожный вокзал.

На всех этапах внедрения комплексной транспортной схемы власти анализируют реакцию жителей на нововведения и учитывают пожелания горожан, поступающие по телефону «горячей линии» 23−31−60 в будние дни с 8−00 до 20−00.

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