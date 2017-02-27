Калининградцы проедут «Дорогами памяти» в Польше

В программе возложение цветов и венков к памятникам, захоронениям советских солдат на территории Польши. В том числе и тем, что подверглись атакам вандалов. Кроме того, запланированы: вручение памятных медалей, заседание международного дискуссионного клуба, посещение музеев, организация фотовыставок.

Протяженность автопробега около двух тысяч километров. Остановки запланированы в Ольштыне, Варшавае, Кельце, Кракове, Жешуве, Сувалках, Белостоке.

Организатором проекта выступила Калининградская региональная общественная культурно-патриотическая организация «Русское Братство».

«Победа в Великой Отечественной войне — это Победа, о которой должны помнить потомки, чтобы не допустить повторения кровавой трагедии, которой до некоторых пор не знало человечество, и, надеемся, больше не узнает», — считает идейный вдохновитель акции, член Общественной палаты Калининградской области Андрей Омельченко. — «Чтобы этого не случилось, нашим народам надо больше знать друг о друге и всегда помнить историю. Именно поэтому наш проект, нацеленный на сохранение исторической памяти и дружбы между народами сегодня, как никогда, актуален».

Финиширует пробег 5 марта.