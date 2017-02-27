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11:40 (мск), источник: АиФ Красноярск

В роддоме № 5 Красноярска нашли мясо неизвестного происхождения

Опасную продукцию пришлось уничтожить.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю, в роддоме № 5 Красноярска провели проверку и обнаружили мясо неизвестного происхождения, которое впоследствии уничтожили.

Специалистами ведомства было установлено, что роддом принял замороженную курицу без даты выработки. Кроме того, у мясной продукции не было необходимых ветеринарных документов. Мясо неизвестного происхождения пришлось уничтожить. За допущенные нарушения должностному лицу роддома № 5 выписали административный штраф.

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