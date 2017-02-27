В роддоме № 5 Красноярска нашли мясо неизвестного происхождения

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю, в роддоме № 5 Красноярска провели проверку и обнаружили мясо неизвестного происхождения, которое впоследствии уничтожили.

Специалистами ведомства было установлено, что роддом принял замороженную курицу без даты выработки. Кроме того, у мясной продукции не было необходимых ветеринарных документов. Мясо неизвестного происхождения пришлось уничтожить. За допущенные нарушения должностному лицу роддома № 5 выписали административный штраф.