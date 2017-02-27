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11:20 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре изымут более 50 тысяч кв. метров земель для реконструкции улицы Мичурина

Все участки относятся к территориям общего пользования.

Мэр Самары утвердил проект планировки территории для реконструкции улицы Мичурина. Речь идет об участке между проспектом Масленникова и улицей Врубеля.

Как говорится в документах, опубликованных на сайте мэрии, для проведения работ потребуется изъятие земель общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. Все участки относятся к территориям общего пользования, а значит, выкуп не требуется, пишет 63.ру.

Строителям предстоит как реконструировать существующие участки дороги, так и построить новую проезжую часть. Общая протяженность участка составляет 1,3 км. Дорога на всем протяжении будет четырехполосной, ширина тротуаров — 3−7,5 метров. Расчетная скорость движения автомобилей по проезжей части составит 50−60 километров в час. Также потребуется реконструкция улицы Врубеля, уточняют проектировщики.

Напомним, что ранее глава департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков сообщал, что проектирование проезда по улице Мичурина, от Революционной до Врубеля, профинансирует инвестор. Соответствующее соглашение компания подписала с мэрией Самары.

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В Самаре изымут более 50 тысяч кв. метров земель для реконструкции улицы Мичурина
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