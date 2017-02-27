Иркутский Горзеленхоз готовится к 8 Марта
В иркутском Горзеленхозе началась массовая срезка цветов. Тюльпаны и нарциссы, можно сказать, «заготавливают» к 8 Марта.
В иркутском Горзеленхозе началась массовая срезка цветов. Тюльпаны и нарциссы, можно сказать, «заготавливают» к 8 Марта.
Большая часть сотрудников предприятия работает сейчас в теплицах. Ведь урожай нужно снять огромный, только луковичных растений — 80 тысяч! Больше всего, традиционно, тюльпанов. Это самый любимый иркутянами подарок на международный женский день.. Срезанные цветы оборачивают в бумагу и уносят в подвал. Там они будут храниться до праздника при температуре всего +3 градуса.
— Цветы у нас не спрашивают, когда им пойти. Им пришёл срок и они зацвели.