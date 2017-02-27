Иркутский Горзеленхоз готовится к 8 Марта

Большая часть сотрудников предприятия работает сейчас в теплицах. Ведь урожай нужно снять огромный, только луковичных растений — 80 тысяч! Больше всего, традиционно, тюльпанов. Это самый любимый иркутянами подарок на международный женский день.. Срезанные цветы оборачивают в бумагу и уносят в подвал. Там они будут храниться до праздника при температуре всего +3 градуса.

— Цветы у нас не спрашивают, когда им пойти. Им пришёл срок и они зацвели. Во-вторых, это технология срезки. Мы их срежем на стадии восковой спелости. Они ещё в подвале могут пролежать до двух недель. Они там растут, наливаются, зреют. Это даже плюс цветку, — говорит озеленитель МУПЭП «Горзеленхоз» Лариса Костиш.