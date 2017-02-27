Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Савченко призвала украинских солдат идти свергать власть в Киеве
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как одевать ребенка весной: советы мам
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Как одевать ребенка весной: советы мам
Сергей Лазарев впервые показал сына
Известный актер умер после операции
Борт "Аэрофлота" с горящим двигателем сел в Цюрихе
Донбасс ставит Киеву ультиматум: срок – один день – СМИ
Порошенко дал обещание жителям Крыма - СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
15:38 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутский Горзеленхоз готовится к 8 Марта

В иркутском Горзеленхозе началась массовая срезка цветов. Тюльпаны и нарциссы, можно сказать, «заготавливают» к 8 Марта.

Большая часть сотрудников предприятия работает сейчас в теплицах. Ведь урожай нужно снять огромный, только луковичных растений — 80 тысяч! Больше всего, традиционно, тюльпанов. Это самый любимый иркутянами подарок на международный женский день.. Срезанные цветы оборачивают в бумагу и уносят в подвал. Там они будут храниться до праздника при температуре всего +3 градуса.

— Цветы у нас не спрашивают, когда им пойти. Им пришёл срок и они зацвели. Во-вторых, это технология срезки. Мы их срежем на стадии восковой спелости. Они ещё в подвале могут пролежать до двух недель. Они там растут, наливаются, зреют. Это даже плюс цветку, — говорит озеленитель МУПЭП «Горзеленхоз» Лариса Костиш.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный актер умер после операции
Как изменится жизнь россиян в марте
Медведев заявил об отсутствии безработицы в России
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
Трамп установил антирекорд популярности
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
Умер создатель «Последнего героя» и «Жди меня»
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя Артистка рассказала об отце малыша.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь