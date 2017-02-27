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11:37 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Фигурант дела о хищении 1 млрд рублей в Приморье попал под амнистию

Суд освободил экс-юриста ДЦСС Андрея Агаркова от наказания, обвинение оспаривает это решение.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 февраля, PrimaMedia.

Бывший юрист Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Андрей Агарков, который ранее обвинялся в пособничестве при хищении 1 млрд рублей, выделенных на ремонт АПЛ «Нерпа», попал под амнистию. Суд освободил его он наказания, но прокуратура не согласилась с данным решением и подала протест, сообщает ИА PrimaMedia.

Андрей Агарков обвинялся в пособничестве в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, да еще и группой лиц по предварительному сговору. Вес делу придавал особо крупный размер нанесенного ущерба — порядка 1 млрд рублей.

Согласно предъявленному обвинению, Агарков, будучи заместителем генерального директора ДЦСС по корпоративному управлению и юридическим вопросам, по поручению лица, объявленного в розыск (Игорь Борбот — прим. ИА PrimaMedia), достоверно зная, что для выполнения работ по ремонту АПЛ «Нерпа» сторонние организации не привлекались, обеспечил изготовление 11-ти договоров и сопутствующих документов, их подписание должностными лицами и перечисление денежных средств на некий московский расчетный счет. После этого ряд лиц, являющихся фигурантами другого громкого дела, получили возможность распорядиться похищенными денежными средствами.

Дело Агаркова было передано в суд еще летом 2015 года. Ранее Ленинский суд принял решение переадресовать дело по подсудности в Мещанский суд Москвы, так как расчетный счет, на который и были переведены средства, был открыт в одном из банков Москвы. Прокуратура обжаловала решение суда его в апелляционной инстанции, после чего материалы уголовного дела вернулись в Ленинский районный суд Владивостока. Известно, что решение по делу было вынесено еще в конце 2016 года. Суд переквалифицировал действия Агаркова с мошенничества на злоупотребление полномочиями и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно. На основании постановления Госдумы РФ об объявлении амнистии фигурант был освобожден судом от назначенного наказания.

«В настоящее время приговор в законную силу не вступил, поскольку обжалован прокуратурой в апелляционном порядке», — уточнила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Справка: АГАРКОВ Андрей Владимирович — экс-юрист ДЦСС, член ПРО ООО «Ассоциации юристов России», член «Владивостокской городской коллегии адвокатов». Покинул Приморье в одно время с Борботом, работал в ОАО «Роснефть».

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