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11:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полиция продолжает поиски пропавшего 16-летнего подростка

16-летний Дмитрий Гудовский 6 февраля вышел из дома и до настоящего времени не вернулся, сообщает пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Полиция продолжает поиски пропавшего 16-летнего подростка, сообщает пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Отделом полиции № 6 «Октябрьский» разыскивается пропавший без вести 16-летний Дмитрий Гудовский. 6 февраля 2017 года подросток вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 15 лет, рост 190 сантиметров, телосложение худощавое, европейский тип лица, глаза серые, волосы коротко подстрижены.

Был одет в пуховик цвета «хаки» с оранжевыми вставками вдоль замка, темно-серые джинсы, серую вязаную шапку, темно-коричневые ботинки на шнурках и замками по бокам.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Гудовского, просим обратиться в отдел полиции № 6 «Октябрьский» по телефонам: 266−02−02, 232−17−53, 8−913−479−35−36.

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