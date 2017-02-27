Полиция продолжает поиски пропавшего 16-летнего подростка, сообщает пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Отделом полиции № 6 «Октябрьский» разыскивается пропавший без вести 16-летний Дмитрий Гудовский. 6 февраля 2017 года подросток вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 15 лет, рост 190 сантиметров, телосложение худощавое, европейский тип лица, глаза серые, волосы коротко подстрижены.

Был одет в пуховик цвета «хаки» с оранжевыми вставками вдоль замка, темно-серые джинсы, серую вязаную шапку, темно-коричневые ботинки на шнурках и замками по бокам.