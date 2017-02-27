Полиция продолжает поиски пропавшего 16-летнего подростка
16-летний Дмитрий Гудовский 6 февраля вышел из дома и до настоящего времени не вернулся, сообщает
16-летний Дмитрий Гудовский 6 февраля вышел из дома и до настоящего времени не вернулся, сообщает
Полиция продолжает поиски пропавшего 16-летнего подростка, сообщает
Отделом полиции № 6 «Октябрьский» разыскивается пропавший без вести 16-летний Дмитрий Гудовский. 6 февраля 2017 года подросток вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 15 лет, рост 190 сантиметров, телосложение худощавое, европейский тип лица, глаза серые, волосы коротко подстрижены.
Был одет в пуховик цвета «хаки» с оранжевыми вставками вдоль замка,
Всех, кому