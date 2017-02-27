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11:36 (мск), источник: NewsKo

Организатор митинга памяти Немцова доставлен в Дзержинский районный суд

Сегодня, 27 февраля, в Дзержинский районный суд Перми доставили одного из организаторов вчерашнего митинга памяти Бориса Немцова Валентина Мурзаева. Его будут судить по статье 20.3 КоАП РФ «Демонстрация нацистской символики».

Как рассказал «Новому компаньону» председатель регионального отделения партии «ПарНаС» в Пермском крае Михаил Касимов, на данный момент Валентин ожидает судебного заседания, на котором будет председательствовать дежурный судья. Сам обвиняемый ещё даже не познакомился с материалами дела. По инкриминируемой статье Мурзаеву грозит до 2 тыс. руб. штрафа либо 15 суток ареста.

Напомним, в воскресенье, 26 февраля, возле памятника жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище состоялся митинг памяти Бориса Немцова. Валентин Мурзаев был в числе организаторов митинга, на который собралось более 200 человек. Пермское мероприятие стало третьим в России по числу участников после Москвы (от 5 до 15 тыс. чел.) и Санкт-Петербурга (2 тыс. чел.).

После того как митинг закончился и его организаторы доехали до офиса, где проводили собрание, к Валентину Мурзаеву на улице подошли полицейские и сообщили, что он задержан. Тут же к ним подъехал полицейский УАЗик.

«Активиста доставили в отделение полиции по Дзержинскому району, где сообщили, что он задержан до утра. Ему сообщили, что он обвиняется по ст.20.3 КоАП — “Демонстрация нацистской атрибутики”, которая была нарушена при публикации материалов в “Вконтакте” в октябре 2014 года. А необходимость его задержания связана с тем, что он якобы уклонялся от встречи со следователем. По телефону Валентин Мурзаев сообщил, что не помнит ничего такого, а если факт публикации и произошёл, то, очевидно в антифашистском контексте», — сообщил Михаил Касимов.

Председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев сообщил Мурзаеву, что его сотрудники окажут юридическую помощь в ходе заседания по административному делу.

Отметим, что в 2016 году в Пермском крае 129 жителей были осуждены по экстремистским статьям (106 — по статье 20.29 и 23 — по статье 20.3).

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