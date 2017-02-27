Организатор митинга памяти Немцова доставлен в Дзержинский районный суд

Как рассказал «Новому компаньону» председатель регионального отделения партии «ПарНаС» в Пермском крае Михаил Касимов, на данный момент Валентин ожидает судебного заседания, на котором будет председательствовать дежурный судья. Сам обвиняемый ещё даже не познакомился с материалами дела. По инкриминируемой статье Мурзаеву грозит до 2 тыс. руб. штрафа либо 15 суток ареста.

Напомним, в воскресенье, 26 февраля, возле памятника жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище состоялся митинг памяти Бориса Немцова. Валентин Мурзаев был в числе организаторов митинга, на который собралось более 200 человек. Пермское мероприятие стало третьим в России по числу участников после Москвы (от 5 до 15 тыс. чел.) и Санкт-Петербурга (2 тыс. чел.).

После того как митинг закончился и его организаторы доехали до офиса, где проводили собрание, к Валентину Мурзаеву на улице подошли полицейские и сообщили, что он задержан. Тут же к ним подъехал полицейский УАЗик.

«Активиста доставили в отделение полиции по Дзержинскому району, где сообщили, что он задержан до утра. Ему сообщили, что он обвиняется по ст.20.3 КоАП — “Демонстрация нацистской атрибутики”, которая была нарушена при публикации материалов в “Вконтакте” в октябре 2014 года. А необходимость его задержания связана с тем, что он якобы уклонялся от встречи со следователем. По телефону Валентин Мурзаев сообщил, что не помнит ничего такого, а если факт публикации и произошёл, то, очевидно в антифашистском контексте», — сообщил Михаил Касимов.

Председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев сообщил Мурзаеву, что его сотрудники окажут юридическую помощь в ходе заседания по административному делу.

Отметим, что в 2016 году в Пермском крае 129 жителей были осуждены по экстремистским статьям (106 — по статье 20.29 и 23 — по статье 20.3).