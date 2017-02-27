Омскую крепость торжественно откроют в августе

Как сегодня, 27 февраля, сообщил депутат ГД РФ Андрей Голушко, на прошлой неделе он осмотрел объект, реконструкция которого после долгого выбора подрядчика началась в феврале прошлого года.

Андрей Голушко, депутат ГД РФ:

— Торжественное открытие будет в начале августа. Почти все мне там понравилось. Единственное, что не понравилось, как с Птичьей гаванью — вся бурная жизнь там закончилась открытием. Скоро там появится маршрут, кафе, ресторан, как сказал Шалак (директор департамента культуры администрации Омска, — прим. ред.). Хотел бы, чтобы Омская крепость стала центром городской жизни.

Напомним, после несколько раз несостоявшихся торгов на участие в конкурсе заявилась единственная компания — ООО СК «ОмГрадострой», которая и получила контракт стоимостью почти 530 млн рублей. При этом затем появились подозрения в правомерности такого решения и вообще соответствия победителя конкурса условиям контракта, но УФАС их развеяла. По контракту, завершить все работы необходимо до августа 2017 года.