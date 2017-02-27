Белорусы массово игнорируют сбор на вывоз мусора
Жители сельской местности не хотят платить коммунальщикам за то, с чем десятилетиями они успешно справлялись сами.
Жители сельской местности не хотят платить коммунальщикам за то, с чем десятилетиями они успешно справлялись сами.
Как сообщает газета «Витебские вести», только 43% владельцев одноквартирных жилых домов, расположенных в сельских населенных пунктах Витебской области, заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов.
Наиболее низкий процент заключенных договоров в Шарковщинском (11,4%), Миорском (12,3%), Браславском (19,6%), Поставском (20,3%), Шумилинском (21,6%), Бешенковичском (22,9%), Чашникском (24,2%), Докшицком (24,3%) районах. В то же время в Лепельском, Россонском, Оршанском и Полоцком районах этот показатель выше 76%.
Об этом сообщил начальник управления
«В первую очередь, сложно перебороть позицию населения, потому что полвека мусор никто никуда не вывозил, его просто сжигали на подворье, закапывали или выбрасывали в овраг, образуя тем самым несанкционированные свалки. Но на дворе XXI век, и надо эту работу упорядочивать, тем более что мы обязаны собирать вторичные материальные ресурсы», — признал Юрий Дядёло.
Проблема только в том, что хоть и 21 век на дворе, но в белорусской глубинке люди