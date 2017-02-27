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11:39 (мск), источник: Ежедневник.by

Белорусы массово игнорируют сбор на вывоз мусора

Жители сельской местности не хотят платить коммунальщикам за то, с чем десятилетиями они успешно справлялись сами.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщает газета «Витебские вести», только 43% владельцев одноквартирных жилых домов, расположенных в сельских населенных пунктах Витебской области, заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов.

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Наиболее низкий процент заключенных договоров в Шарковщинском (11,4%), Миорском (12,3%), Браславском (19,6%), Поставском (20,3%), Шумилинском (21,6%), Бешенковичском (22,9%), Чашникском (24,2%), Докшицком (24,3%) районах. В то же время в Лепельском, Россонском, Оршанском и Полоцком районах этот показатель выше 76%.

Об этом сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Юрий Дядёло на сессии областного «совета депутатов».

«В первую очередь, сложно перебороть позицию населения, потому что полвека мусор никто никуда не вывозил, его просто сжигали на подворье, закапывали или выбрасывали в овраг, образуя тем самым несанкционированные свалки. Но на дворе XXI век, и надо эту работу упорядочивать, тем более что мы обязаны собирать вторичные материальные ресурсы», — признал Юрий Дядёло.

Проблема только в том, что хоть и 21 век на дворе, но в белорусской глубинке люди по-прежнему вынуждены выживать, считая каждый рубль.

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