Новые правила вождения: Узнай сколько промилле разрешено в Молдове

Начиная с сегодняшнего дня, для упрощения процесса искоренения потребления алкоголя, в том числе, во время вождения, принятым законом была предусмотрена переквалификация минимальной степени концентрации алкоголя в крови, которая будет составлять от 0,3 г/л до 0,5 г/л, и, соответственно, — концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе — от 0,15 мг/л до 0,3 мг/л.

Кроме того, снижен порог повышенной степени концентрации алкоголя, который будет составлять от 0,5 г/л в крови и 0,3 мг/л в выдыхаемом воздухе.

До настоящего времени под состоянием легкого алкогольного опьянения понималось состояние лица с концентрацией алкоголя в крови от 0,3 до 1,0 г/л или концентрацией паров алкоголя в выдыхаемом воздухе от 0,15 до 0,5 мг/л., а под состоянием сильного алкогольного опьянения — состояние лица с концентрацией алкоголя в крови от 1,0 г/л и выше или концентрацией паров алкоголя в выдыхаемом воздухе от 0,5 мг/л и выше.

Поправки были приняты с целью предотвращения злоупотребления алкоголем, сокращения и ликвидации употребления алкоголя, воспитания населения в духе воздержания и здорового образа жизни, а также ликвидации последствий физической и/или психологической зависимости от употребления алкоголя.

Как отмечается, многие лица управляют транспортными средствами, находясь под влиянием алкоголя и являясь источником повышенной опасности для общественного порядка, безопасности и физической целостности других граждан.