На Земле Франца-Иосифа закончилась полярная ночь
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — На архипелаге Земля
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — На архипелаге Земля
На опорном пункте нацпарка — острове Земля Александры (входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа) полярная ночь была зарегистрирована 15 октября. Первый восход солнца над архипелагом, по астрономическим данным, отмечается 26 февраля.
Стало заметно светлее. Правда, заснять первые солнечные лучи пока не удается из-за сильных метелей
Высокоширотное положение арктических архипелагов Новая Земля и Земля