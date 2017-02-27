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13:07 (мск), источник: Интерфакс

На Земле Франца-Иосифа закончилась полярная ночь

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — На архипелаге Земля Франца-Иосифа, который является одной из самых северных территорий России и мира, завершилась полярная ночь, сообщила пресс-служба национального парка «Русская Арктика».

Источник: РИА "Новости"

На опорном пункте нацпарка — острове Земля Александры (входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа) полярная ночь была зарегистрирована 15 октября. Первый восход солнца над архипелагом, по астрономическим данным, отмечается 26 февраля.

Стало заметно светлее. Правда, заснять первые солнечные лучи пока не удается из-за сильных метелей
Денис МенниковРуководитель группы сотрудников национального парка, зимующих на острове Земля Александры

Высокоширотное положение арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа — территории национального парка «Русская Арктика» — обуславливает продолжительный период полярной ночи, которая длится от 98 до 133 суток.

Комментарии
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А Б
Земля Франца-Иосифа, помимо того, что является одной из самых северных территорий России и мира, является также одной из самых загаженных территорий, на которой до сих пор лежат горы бочек из-под горючего и другие предметы жизнедеятельности советского человека, осваивавшего Арктику не заботясь о необходимости сохранения природы и экологии региона.
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