Бензин в Красноярске прибавил в цене почти рубль
Одна из красноярских сетей АЗС снова повысила цены на бензин.
Одна из красноярских сетей АЗС снова повысила цены на бензин.
Одна из красноярских сетей АЗС снова повысила цены на бензин.
Повышение стоимости самых популярных марок бензина заметили сегодня автовладельцы на сети АЗС «25 часов». Так, бензин АИ-92, поднявшийся в конце января до 33,7 рублей за литр, подорожал еще на 80 копеек и теперь стоит 34,5 рублей. На бензин 95-й марки цена поднялась на 60 копеек — с 36,9 до 37,5 рублей за литр.
Напомним, это уже третье подорожание за месяц, а с начала нового года — уже шестое. При этом в начале месяца издание «Коммерсантъ» со ссылкой на частную информационную исследовательскую структуру Thomson Reuters Kortes сообщало, что цены на автомобильное топливо в Красноярском крае — одни из самых низких в стране.
Самый дорогой бензин в Якутии — здесь АИ-92 автовладельцы вынуждены были покупать по цене 48,65 рублей за литр.