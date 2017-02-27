Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
Порошенко заявил о "мощном сигнале", полученном от команды Трампа
Американская пресса опубликует расследование о Путине
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Порошенко дал обещание жителям Крыма - СМИ
Наземный «Калибр» не дает покоя американцам – СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
Пользу фитнес-приложений поставили под сомнение
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11:49 (мск), источник: Newslab.ru

Бензин в Красноярске прибавил в цене почти рубль

Одна из красноярских сетей АЗС снова повысила цены на бензин.

Источник: Reuters

Одна из красноярских сетей АЗС снова повысила цены на бензин.

Повышение стоимости самых популярных марок бензина заметили сегодня автовладельцы на сети АЗС «25 часов». Так, бензин АИ-92, поднявшийся в конце января до 33,7 рублей за литр, подорожал еще на 80 копеек и теперь стоит 34,5 рублей. На бензин 95-й марки цена поднялась на 60 копеек — с 36,9 до 37,5 рублей за литр.

Напомним, это уже третье подорожание за месяц, а с начала нового года — уже шестое. При этом в начале месяца издание «Коммерсантъ» со ссылкой на частную информационную исследовательскую структуру Thomson Reuters Kortes сообщало, что цены на автомобильное топливо в Красноярском крае — одни из самых низких в стране.

Самый дорогой бензин в Якутии — здесь АИ-92 автовладельцы вынуждены были покупать по цене 48,65 рублей за литр.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярске 3-летний мальчик выжил после падения из окна
Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют квалификации работников
NYT узнала о планах Трампа увеличить расходы на оборону
Кудрин выступил против идеи облагать налогами труд роботов
«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм
В России разрешат заключать трудовые договоры через интернет
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
На «Оскаре» объяснили ошибку с объявлением лучшего фильма Уоррен Битти объяснил, почему назвал победителем не «Лунный свет», а «Ла-Ла Ленд»
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь