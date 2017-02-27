Бензин в Красноярске прибавил в цене почти рубль

Одна из красноярских сетей АЗС снова повысила цены на бензин.

Повышение стоимости самых популярных марок бензина заметили сегодня автовладельцы на сети АЗС «25 часов». Так, бензин АИ-92, поднявшийся в конце января до 33,7 рублей за литр, подорожал еще на 80 копеек и теперь стоит 34,5 рублей. На бензин 95-й марки цена поднялась на 60 копеек — с 36,9 до 37,5 рублей за литр.

Напомним, это уже третье подорожание за месяц, а с начала нового года — уже шестое. При этом в начале месяца издание «Коммерсантъ» со ссылкой на частную информационную исследовательскую структуру Thomson Reuters Kortes сообщало, что цены на автомобильное топливо в Красноярском крае — одни из самых низких в стране.

Самый дорогой бензин в Якутии — здесь АИ-92 автовладельцы вынуждены были покупать по цене 48,65 рублей за литр.