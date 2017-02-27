В Самаре онкологи обсудят новейшие достижения в диагностике и лечении рака
В Самаре пройдет образовательная неделя для
В Самаре пройдет образовательная неделя для
Во вторник, 28 февраля, в 08:30 в большом
На конференции ведущие эксперты и практики в области онкологии обсудят новейшие достижений в диагностике и лечении колоректального рака и злокачественных новообразований молочной железы. В ходе
В мероприятии примут участие один из ведущих специалистов в области лечения колоректального рака, д.м.н., профессор, директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии, заведующий кафедрой колопроктологии и эндоскопической хирургии ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России Петр Царьков, к.м.н., научный сотрудник отделения изучения новых противоопухолевых лекарств ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина Инесса Кононенко и другие.
Сегодня благодаря активной работе Самарской областной ассоциации врачей, которая по поручению минздрава Самарской области курирует вопросы профессионального образования специалистов, все мероприятия структурированы в образовательные недели.