В Самаре онкологи обсудят новейшие достижения в диагностике и лечении рака

Во вторник, 28 февраля, в 08:30 в большом конференц-зале Самарского областного клинического онкологического диспансера состоится открытие научно-практической конференции «Актуальные вопросы онкологии» с проведением мастер-классов: «Рак толстой кишки: принципы диагностики и лечения», «Рак молочной железы», в ходе которых будут проведены хирургические операции с прямой видеотрансляцией из операционной, сообщает региональное правительство.

На конференции ведущие эксперты и практики в области онкологии обсудят новейшие достижений в диагностике и лечении колоректального рака и злокачественных новообразований молочной железы. В ходе мастер-классов будут проведены хирургические операции с прямой видеотрансляцией из операционной.

В мероприятии примут участие один из ведущих специалистов в области лечения колоректального рака, д.м.н., профессор, директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии, заведующий кафедрой колопроктологии и эндоскопической хирургии ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России Петр Царьков, к.м.н., научный сотрудник отделения изучения новых противоопухолевых лекарств ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина Инесса Кононенко и другие.

Сегодня благодаря активной работе Самарской областной ассоциации врачей, которая по поручению минздрава Самарской области курирует вопросы профессионального образования специалистов, все мероприятия структурированы в образовательные недели.