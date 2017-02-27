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13:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Митинг дольщиков ЖК «Квартал Европейский» пройдет в Нижнем Новгороде 1 марта

Митинг состоится 1 марта у театра Драмы Нижнего Новгорода на улице Большая Покровская в 12:00.

Митинг дольщиков ЖК «Квартал Европейский» (застройщик ООО «Квартстрой-НН») пройдет в Нижнем Новгороде 1 марта. Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» представитель дольщиков ЖК Дмитрий Митин, планируется, что в мероприятии примут участие более 50 человек. Дольщики ЖК «Квартал Европейский» проведут пикет «Нет долгостроям от Квартстроя!» «К нам присоединятся дольщики из Новинок, где группа компаний “Квартстрой” также сбывает сроки сдачи домов. Кроме того, в пикете, возможно, примут участие дольщики не только этой строительной компании», — добавил он.

Среди участников пикета будут те, чьи сроки сдачи сорваны уже на 5 лет, многодетные семьи, «ипотечники». На мероприятие приглашены дольщики с других строительных площадок компаний, входящих в холдинг «Квартстрой». «Застройщик постоянно срывает сроки сдачи домов, меняет проекты объектов и остается при этом безнаказанным», — добавил собеседник агентства.

Митин добавил, что в этот же день в 14:30 в офисе ООО «Квартстрой-НН» пройдет встреча представителей застройщика с дольщиками, посвященная отчету по прогрессу строительства за последние несколько месяцев и планам окончания строительства домов на улице Тимирязева Нижнего Новгорода.

Митинг состоится 1 марта у театра Драмы Нижнего Новгорода на улице Большая Покровская в 12:00.

Как сообщалось ранее, срок ввода в эксплуатацию двух домов из четырех в ЖК «Квартал Европейский» в Нижнем Новгороде перенесён на I квартал 2017 года.

Ранее сообщалось, что два дома из четырех в ЖК «Квартал Европейский» в Нижнем Новгороде будут готовы к сдаче в сентябре 2016 года. Затем этот срок был перенесён на конец 2016 года.

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