В Верещагино женщина родила ребёнка в сугробе

Жительница Верещагино почувствовала схватки в ночь на 24 февраля. В роддом она решила идти пешком, но до больницы не дошла. Рожать пришлось в сугробе.

«Сегодня ночью, недалеко от Центрального магазина, женщина родила прямо на улице. Ребёнка завернула в курточку, от него тянулась пуповина и послед. Прохожие увидели и позвонили в скорую», — сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Скорая помощь» отвезла маму с новорожденным малышом в больницу. Роженица чувствует себя удовлетворительно, а вот младенец скончался в отделении реанимации.

Как пояснили корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» в министерстве здравоохранения Пермского края, ребёнок родился недоношенным. Кроме этого сказалось переохлаждение и сопутствующие заболевания.

Знакомые семьи рассказали, что мама состоит на учёте в группе социального риска. У неё уже есть дети. С последней беременностью женщина на учёт не вставала и даже ни разу не появлялась на приёме у врача.