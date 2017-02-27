В Верещагино женщина родила ребёнка в сугробе
Малыш умер в реанимации.
Малыш умер в реанимации.
Жительница Верещагино почувствовала схватки в ночь на 24 февраля. В роддом она решила идти пешком, но до больницы не дошла. Рожать пришлось в сугробе.
«Сегодня ночью, недалеко от Центрального магазина, женщина родила прямо на улице. Ребёнка завернула в курточку, от него тянулась пуповина и послед. Прохожие увидели и позвонили в скорую», — сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Скорая помощь» отвезла маму с новорожденным малышом в больницу. Роженица чувствует себя удовлетворительно, а вот младенец скончался в отделении реанимации.
Как пояснили корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» в министерстве здравоохранения Пермского края, ребёнок родился недоношенным. Кроме этого сказалось переохлаждение и сопутствующие заболевания.
Знакомые семьи рассказали, что мама состоит на учёте в группе социального риска. У неё уже есть дети. С последней беременностью женщина на учёт не вставала и даже ни разу не появлялась на приёме у врача.