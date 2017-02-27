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13:07 (мск), источник: Nur.kz

Сюжет «Иронии судьбы» повторился в Кокшетау

Мужчина забрался пьяным в чужой дом и уснул.

Житель Кокшетау, изрядно выпив спиртного, перепутал свой дом с чужим. Он забрался в чужое жилище и уснул там. Разбудила мужчину вернувшаяся домой хозяйка, которая вызвала полицию, сообщает NUR.KZ cо ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

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Эта история, похожая на сюжет фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!», произошла 25 февраля.

Местная жительница обратилась в полицию с заявлением, что в ее дом забрался неизвестный мужчина и уснул. Оказалось, что незваный гость является 30-летним соседом потерпевшей.

«В тот день, будучи в состоянии алкогольного опьянения он перепутал свой дом, а когда ключи не подошли к замку, просто разбил стекло и вошел в квартиру. Уверенный в том, что находится в собственном доме, нарушитель спокойно спал», — рассказали полицейские.

В отношении «сонного соседа» возбуждено уголовное дело по статье 149 части 1 УК РК «Нарушение неприкосновенности жилища». Ему грозит штраф до 300 МРП либо арест на срок до 75 суток.

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